Ликсутов: в Москве запустят производство передового турникетного оборудования

Производитель ПК «Инфоматика» стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». На площадке «Алабушево» разместят производство, которое будет выпускать инновационное турникетное оборудование, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городе продолжают развивать производство передового оборудования для транспортной отрасли. Благодаря широким возможностям ОЭЗ Москвы резиденты инвестируют в НИОКРы, обновляют технику и расширяют ассортимент продукции.

Ликсутов напомнил, что Москва является одним из мировых лидеров по доступности городского транспорта. Каждый год в столице запускают новые станции метро, увеличивается число автобусных и трамвайных маршрутов, появляются городские вокзалы.

Площадь завода составит 6,9 тысячи «квадратов». ПК «Инфоматика» будет производить на нем оборудование собственной разработки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что благодаря развитию производств увеличивается научно-промышленный потенциал мегаполиса. Растет также и число инвестиций в реальный сектор экономики.

«Кроме того, на новом заводе будет организовано около 60 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест», — отметил Гарбузов.

Директор ПК «Инфоматика» Давид Тартаковский назвал меры поддержки от города эффективными. По его словам, они позволяют реализовывать инвестиционные проекты даже в непростых экономических условиях.

«Мы высоко ценим сотрудничество с правительством Москвы и то доверие, которое оказывается нашей компании», — заявил он.

Также Тартаковский добавил, что появление завода полного цикла в ОЭЗ положительно повлияет на качество продукции и скорость выпуска изделий.