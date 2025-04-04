Ликсутов: в Москве выросло производство электронных и оптических изделий
Столичные предприятия, производящие интегральные схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие компьютерные, электронные и оптические изделия, при поддержке города нарастили выпуск на 7%. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По поручению мэра Сергея Собянина город активно инвестирует и создает условия для развития высокотехнологичных отраслей. Благодаря этому компании могут укрепить позиции на рынке.
«Так, в январе — феврале 2025 года в столице на 6,6% вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. За два месяца компании изготовили более 96 миллионов интегральных схем, около двух миллионов печатных плат, а также свыше 74 тысяч счетчиков производства или потребления электроэнергии», — отметил Ликсутов.
Производство интегральных схем выросло на 30%, выпуск портативных компьютеров — на 87%, производство мониторов нарастили на 70%. Выпуск звуковых и видеоплат увеличили в 2,3 раза.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что производство компьютеров, электроники и оптики занимает важное место в структуре столичной промышленности. В этой сфере работают около 370 компаний, они демонстрируют серьезные темпы роста.
«Так, по результатам января — февраля 2025-го отгрузка увеличилась почти на треть и превысила 86 миллиардов рублей», — рассказал Гарбузов.
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания АО «САГА Технологии» занимается производством банкоматов, платежных и информационных терминалов, электронных очередей, билетных аппаратов — всего около 700 наименований продукции.
Компания «Терминальные технологии» выпускает в столице терминалы и валидаторы, включенные в реестр Минпромторга РФ. В 2025 году предприятие наладило поставку своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты, а также в Узбекистан и Казахстан.