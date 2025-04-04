Ликсутов: в Москве выросло производство электронных и оптических изделий

Столичные предприятия, производящие интегральные схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие компьютерные, электронные и оптические изделия, при поддержке города нарастили выпуск на 7%. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению мэра Сергея Собянина город активно инвестирует и создает условия для развития высокотехнологичных отраслей. Благодаря этому компании могут укрепить позиции на рынке.

«Так, в январе — феврале 2025 года в столице на 6,6% вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. За два месяца компании изготовили более 96 миллионов интегральных схем, около двух миллионов печатных плат, а также свыше 74 тысяч счетчиков производства или потребления электроэнергии», — отметил Ликсутов.