Ликсутов: в Москве вырос индекс промышленного производства

Промышленное производство в Москве увеличилось в январе на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этот показатель внесли большой вклад предприятия обрабатывающих отраслей, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Так, в январе 2025 года промпроизводство в Москве увеличилось на 7,5%, обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 10,7%. В частности, компании стали производить больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других востребованных товаров», — отметил Ликсутов.

Заммэра отметил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина город активно поддерживает компании, что позволяет отрасли уверенно развиваться, результатом стала подожительная динамика в промышленном секторе.

При правительственной поддержке столичные предприятия модернизируют производственные мощности и внедряют инновационные технологии, получают доступ к финансированию на выгодных условиях, развивают экспортный потенциал, увеличивают объемы выпускаемой продукции и отгрузки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в январе московские обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на сумму более 874,3 миллиарда рублей, что на 12,3% превышает результаты прошлого года. В частности, более чем на 16% выросла поставка продуктов питания, почти в 1,5 раза — мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, более чем в 2,5 раза — одежды.