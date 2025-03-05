Ликсутов: в Москве вырос индекс промышленного производства

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленное производство в Москве увеличилось в январе на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этот показатель внесли большой вклад предприятия обрабатывающих отраслей, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина город активно поддерживает компании, что позволяет отрасли уверенно развиваться, результатом стала подожительная динамика в промышленном секторе.

«Так, в январе 2025 года промпроизводство в Москве увеличилось на 7,5%, обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 10,7%. В частности, компании стали производить больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других востребованных товаров», — отметил Ликсутов.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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При правительственной поддержке столичные предприятия модернизируют производственные мощности и внедряют инновационные технологии, получают доступ к финансированию на выгодных условиях, развивают экспортный потенциал, увеличивают объемы выпускаемой продукции и отгрузки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в январе московские обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на сумму более 874,3 миллиарда рублей, что на 12,3% превышает результаты прошлого года. В частности, более чем на 16% выросла поставка продуктов питания, почти в 1,5 раза — мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, более чем в 2,5 раза — одежды.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/7
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/7
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
4/7
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
5/7
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Успех столичных производителей в том числе обусловлен качеством и конкурентоспособностью товаров, отвечающих современным стандартам и запросам потребителей», — рассказал Гарбузов.

Предприятия продолжат наращивать производство, чтобы сохранить положительную динамику роста.

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