Ликсутов: в Москве выпустили более половины отечественных лифтов в 2024 году

Московские производители выпустили с начала года 10,9 тысячи лифтов. Это больше половины всех подъемных машин, произведенных в этом году в России. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С января по октябрь текущего года столичные предприятия изготовили около 11 тысяч лифтов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — уточнил он.
В Москве в этой отрасли заняты четыре предприятия — в Щербинке и Карачарове, а также Московский электромеханический лифтовой заводы и «Мослифт».
«Для более динамичного развития этой отрасли в текущем году мы приняли решение о создании в Москве кластера вертикального транспорта и лифтостроения», — добавил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Благодаря этому предприятия смогут обмениваться опытом и технологиями, что позволит повышать конкурентоспособность продукции и снижать затраты на производство. Столичные предприятия обеспечивают лифтами не только Россию, но и зарубежных заказчиков.
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