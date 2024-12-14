Ликсутов: в Москве выпустили более половины отечественных лифтов в 2024 году

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские производители выпустили с начала года 10,9 тысячи лифтов. Это больше половины всех подъемных машин, произведенных в этом году в России. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по октябрь текущего года столичные предприятия изготовили около 11 тысяч лифтов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — уточнил он.

В Москве в этой отрасли заняты четыре предприятия — в Щербинке и Карачарове, а также Московский электромеханический лифтовой заводы и «Мослифт».

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Для более динамичного развития этой отрасли в текущем году мы приняли решение о создании в Москве кластера вертикального транспорта и лифтостроения», — добавил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Благодаря этому предприятия смогут обмениваться опытом и технологиями, что позволит повышать конкурентоспособность продукции и снижать затраты на производство. Столичные предприятия обеспечивают лифтами не только Россию, но и зарубежных заказчиков.

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