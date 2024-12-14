Ликсутов: в Москве выпустили более половины отечественных лифтов в 2024 году

Московские производители выпустили с начала года 10,9 тысячи лифтов. Это больше половины всех подъемных машин, произведенных в этом году в России. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по октябрь текущего года столичные предприятия изготовили около 11 тысяч лифтов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — уточнил он.

В Москве в этой отрасли заняты четыре предприятия — в Щербинке и Карачарове, а также Московский электромеханический лифтовой заводы и «Мослифт».