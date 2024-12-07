Ликсутов: в Москве установили первые «промышленные» елки

В Москве впервые установили новогодние ели, которые оформили в промышленной тематике. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что праздничную атмосферу в городе к Новому году создают по поручению мэра Сергея Собянина. Впервые установленные «промышленные» ели украсили игрушками, каждая из которых представляет отрасль столичной промышленности.

«До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах», — пояснил Ликсутов.

Ели установили в местах, пользующихся популярностью как среди горожан, так и среди туристов. Первое новогоднее дерево установили на территории ВДНХ, второе — в деловом центре «Москва-Сити».