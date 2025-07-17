Ликсутов: в Москве появится производство дорожных знаков полного цикла
В Москве в рамках офсетного контракта появится производство дорожных знаков полного цикла. Локализация производства обеспечит импортозамещение всех комплектующих и позволит в полном объеме закрыть потребности города в этих изделиях, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«За 10 лет по офсету город закупит свыше 1,5 миллиона дорожных знаков и их компонентов. Первая поставка планируется в 2025 году», — сообщил он.
Ликсутов отметил, что высокий стандарт безопасности на дорогах столицы поддерживают в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина.
По офсетному контракту инвестор нарастит глубину локализации производства до 100%. В частности, предполагается импортозамещение флуоресцентной и светоотражающей пленки, которая сегодня поставляется из-за рубежа. После исполнения обязательств инвестор получит возможность поставлять городу дорожные знаки в качестве единого поставщика.
«В освоение производства дорожных знаков по офсетному контракту инвестор вложит не менее одного миллиарда рублей. Эти средства пойдут на создание нового производства ориентировочной площадью пять тысяч квадратных метров и приобретение современного высокотехнологичного оборудования. В рамках офсетного контракта на предприятии будут выпускать около 200 наименований продукции», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
С 2017 года правительство столицы заключило больше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, лифтового оборудования и прочего. Общий объем закупки превысит 677 миллиардов рублей. Суммарно будут созданы больше восьми тысяч новых рабочих мест.