Ликсутов: в Москве появится производство дорожных знаков полного цикла

В Москве в рамках офсетного контракта появится производство дорожных знаков полного цикла. Локализация производства обеспечит импортозамещение всех комплектующих и позволит в полном объеме закрыть потребности города в этих изделиях, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За 10 лет по офсету город закупит свыше 1,5 миллиона дорожных знаков и их компонентов. Первая поставка планируется в 2025 году», — сообщил он.

Ликсутов отметил, что высокий стандарт безопасности на дорогах столицы поддерживают в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина.