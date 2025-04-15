Ликсутов: в Москве появился первый в России кабель для систем промышленной автоматизации

Столичное предприятие «Спецкабель», носящее статус промышленного комплекса, представило первый в России инновационный кабель для стандарта передачи данных Single Pair Ethernet. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что с начала года объемы производства кабеля в Москве выросли на 18%.

«Столичный промкомплекс представил уникальное изделие для систем промышленной автоматизации. В серийное производство оно выйдет уже в этом году», — рассказал он.

SPE-технология позволяет делать более простые, компактные и легкие кабели, которые можно быстрее установить. При этом такие провода выдерживают экстремальные перепады температур и передают данные со скоростью до 10 Мбит/с. Кроме того, теперь конечные устройства можно будет подключать напрямую, без шлюзов для конвертации протоколов. Это позволит упростить систему.

«Такая продукция необходима в строительной, металлургической, нефтехимической, авиационной, космической, судостроительной и многих других отраслях. Новое решение кабельного завода найдет свое применение в автомобильной промышленности и в современном станкостроении», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На самом заводе полагают, что их продукция инновационна и станет особенно актуальна в будущем.

«Такой подход позволяет нам задавать новые стандарты качества и технологичности и предлагать клиентам решения, опережающие время», — заявил вице-президент предприятия Сергей Лобанов.

Всего в сфере производства кабелей в Москве заняты около 20 предприятий и свыше трех тысяч специалистов.