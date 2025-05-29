Ликсутов: в Москве объявили торги на строительство предприятия в рамках МаИП

В Москве начались торги на право строительства промышленного предприятия в рамках Масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Участники аукциона будут бороться за возможность арендовать земельный участок площадью 0,9 гектара в районе Внуково по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что опережающее развитие промышленной инфраструктуры позволяет столице быстро адаптироваться к потребностям бизнеса, привлекать дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и создавать высокооплачиваемые рабочие места. Земельные участки для строительства объектов промышленно-производственного назначения предоставляются на упрощенных условиях по результатам торгов.

«На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,9 гектара на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа. На нем можно будет построить предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности общей площадью около 7,2 тысячи квадратных метров», — рассказал Ликсутов.