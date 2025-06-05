Ликсутов: в Москве нарастили выпуск ключевой и востребованной у жителей продукции

Индекс промышленного производства предприятий обрабатывающих отраслей столицы за первые четыре месяца этого года увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем промышленный сектор, это позволяет регулярно отмечать рост индекса промпроизводства. По результатам первых четырех месяцев 2025 года предприятия обрабатывающих отраслей увеличили выпуск на 6,7%», — указал он.

По словам Ликсутова, компании стали производить больше текстильных и бумажных изделий, химических веществ, медицинского оборудования, фармацевтических субстанций и другой важной продукции.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы прогнозируют дальнейший рост промышленного производства. Одним из факторов, который поспособствует этому, называют эффективные меры поддержки.

«Сегодня мы предлагаем свыше 20 всесторонних инструментов для устойчивого развития индустрии, что позволяет городу достигать новых высот. В январе — апреле промпроизводство выросло на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.