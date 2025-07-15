Ликсутов: в Москве на 17% выросло производство электротехнического оборудования

За первые пять месяцев 2025 года производство электротехнического оборудования в столице увеличилось на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Московский электротехнический сектор объединил больше 130 компаний, которые специализируются на выпуске высокотехнологичных изделий. Продукция соответствует всем современным требованиям рынка и успешно замещает иностранные аналоги.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, за период с января по май 2025-го московские компании нарастили выпуск комплектов электрической коммутационной аппаратуры на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Столичные предприятия специализируются на производстве высокотехнологичных изделий, которые находят широкое применение в промышленности, транспортной сфере, энергетике и других отраслях. Электротехнические решения этих компаний в том числе способствуют модернизации систем электроснабжения метрополитена», — подчеркнул Гарбузов.