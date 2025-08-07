Ликсутов: в эксплуатацию ввели новые корпуса индустриального парка «Руднево»

Новые административно-деловые и промышленные корпуса общей площадью 380 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сформированные с помощью правительства Москвы инфраструктурные мощности позволяют компаниям сосредоточиться на выпуске изделий в критически важных отраслях экономики», — заявил он.

На территории парка находится более 30 высокотехнологичных производств, а также центр практической подготовки, в котором обучают до трех тысяч студентов в год. К 2030 году площадка должна вырасти в размерах до 1,4 миллиона квадратных метров.