Ликсутов: в эксплуатацию ввели новые корпуса индустриального парка «Руднево»

Новые административно-деловые и промышленные корпуса общей площадью 380 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сформированные с помощью правительства Москвы инфраструктурные мощности позволяют компаниям сосредоточиться на выпуске изделий в критически важных отраслях экономики», — заявил он.
На территории парка находится более 30 высокотехнологичных производств, а также центр практической подготовки, в котором обучают до трех тысяч студентов в год. К 2030 году площадка должна вырасти в размерах до 1,4 миллиона квадратных метров.
«На базе сформированной инфраструктуры свое производство дополнительно локализуют более 65 промышленных предприятий», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме того, для развития транспортной доступности в технопарке недавно запустили сервис велопроката. Теперь сотрудники ОЭЗ смогут быстрее передвигаться между работой, домом и ближайшими станциями метро.
