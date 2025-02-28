Ликсутов: в 2025 году по программе МПТ в Москве построят более 40 новых объектов

По программе стимулирования мест приложения труда в Москве в 2025 году создадут более 40 объектов, на которые смогут устроиться свыше 35 тысяч горожан. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15-минутного города», — добавил он.
В трех районах возведут промышленные комплексы по выпуску строительной продукции, а в Очаково-Матвеевском откроют первый в Москве технопарк пищевых производств. Кроме того, в эксплуатацию введут Центр инноваций и импортозамещения.
«Для строительства этих производств в рамках МаИП город на особых условиях предоставил земельные участки общей площадью свыше 24,5 гектара», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Программа действует с 2016 года. По ней инвесторы могут получить земельные участки по ставке один рубль в год. Девелоперов при этом освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строятся жилые многоквартирные дома, если на нем появляются новые рабочие места.
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