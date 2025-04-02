Ликсутов: в 2024 году по программе МПТ ввели на 34% больше промышленных площадей

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Объем промышленных объектов, введенных в 2024 году по программе стимулирования мест приложения труда, вырос на 34% и достиг 240 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«До 2030 года, в соответствии со стратегией развития промышленности, по программе стимулирования создания МПТ в столице появятся 22 объекта промышленно-производственного назначения, где в общей сложности организуют свыше 17 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест», — добавил он.

В частности, за год в эксплуатацию ввели промышленные технопарки «Крекшино» и в Молжаниновском районе, а также три производственных комплекса технопарка «Алабушево». При этом инвесторы и городское руководство согласовали свыше 850 тысяч квадратных метров индустриального строительства.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«В создание промтехнопарков, фабрик, заводов и производственных комплексов инвесторы вложат более 220 миллиардов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Программа действует четыре года. За это время с инвесторами заключили свыше 140 соглашений, совокупно создадут более 300 тысяч рабочих мест, а в развитие города направят более 2,2 триллиона рублей.

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