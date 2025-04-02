Ликсутов: в 2024 году по программе МПТ ввели на 34% больше промышленных площадей

Объем промышленных объектов, введенных в 2024 году по программе стимулирования мест приложения труда, вырос на 34% и достиг 240 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«До 2030 года, в соответствии со стратегией развития промышленности, по программе стимулирования создания МПТ в столице появятся 22 объекта промышленно-производственного назначения, где в общей сложности организуют свыше 17 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест», — добавил он.

В частности, за год в эксплуатацию ввели промышленные технопарки «Крекшино» и в Молжаниновском районе, а также три производственных комплекса технопарка «Алабушево». При этом инвесторы и городское руководство согласовали свыше 850 тысяч квадратных метров индустриального строительства.