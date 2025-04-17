Ликсутов: торги за право построить предприятие начались в Зеленограде
Правительство Москвы открыло торги на реализацию масштабного инвестпроекта в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Победитель аукциона сможет построить предприятие автомобильной, легкой, фармацевтической, пищевой или строительной промышленности», — добавил он.
Победитель возьмет в аренду земельный участок на три года. За это время он должен будет построить предприятие площадью не менее 4,7 тысячи квадратных метров и локализовать производство. При этом участок ему достается уже готовым, со всеми необходимыми изменениями в документах.
«Практика показывает, что такой подход позволяет инвестору значительно сократить срок согласования и в короткие сроки приступить к реализации проекта», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Такие торги проводятся с прошлого года. Столичное правительство уже заключило по ним соглашение о масштабном инвестпроекте в Новокосине. Земельный участок площадью 8,6 тысячи квадратных метров сдадут в аренду на пять лет.
Всего в столице сейчас реализуют свыше 90 масштабных инвестпроектов.