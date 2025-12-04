Ликсутов: «Технополис Москва» в пятый раз подряд возглавила рейтинг российских ОЭЗ

ОЭЗ «Технополис Москва» возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон технико-внедренческого типа. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Лидерство пятый год подряд отражает успешность и эффективность мер правительства Москвы по формированию условий для привлечения частных средств на развитие отечественной промышленности», — подчеркнул он.

Кроме этого, ОЭЗ возглавила рейтинг «Город в городе». На ее территории создают новые места для отдыха сотрудников и простых жителей. Например, на площадке «Алабушево» в этом году открылся спортивный комплекс.