Ликсутов: «Технополис Москва» в пятый раз подряд возглавила рейтинг российских ОЭЗ

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон технико-внедренческого типа. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Лидерство пятый год подряд отражает успешность и эффективность мер правительства Москвы по формированию условий для привлечения частных средств на развитие отечественной промышленности», — подчеркнул он.

Кроме этого, ОЭЗ возглавила рейтинг «Город в городе». На ее территории создают новые места для отдыха сотрудников и простых жителей. Например, на площадке «Алабушево» в этом году открылся спортивный комплекс.

Всего в рейтинге 48 особых экономических зон. Лучшую определяют эксперты — представители федеральных органов власти, институтов развития и бизнеса. Среди критериев — управленческие навыки руководства ОЭЗ, социальная инфраструктура и многие другие.

Всего в «Технополисе Москва» 10 площадок, а общая площадь достигает 392 гектаров.

