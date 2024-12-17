Ликсутов: «Технополис Москва» сохранил лидерство в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ

«Технополис Москва» четвертый год подряд признали лучшей особой экономической зоной технико-внедренческого типа в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего в России семь ОЭЗ технико-внедренческого типа. Еще 24 представляют собой промышленно-производственный тип и две — портовый. Формирует ежегодный рейтинг Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Среди критериев — инфраструктура, инвестиционная активность резидентов и условия для бизнеса.

«Производителей также привлекает готовая и удобная инфраструктура, возможность работы в кооперации», — добавил заммэра.

Он рассказал, что город помогает предприятиям ОЗС льготами и преференциями. За время работы резиденты получили 14,8 миллиарда рублей льгот.

Председатель ассоциации Михаил Лабудин заявил, что это позволяет инвесторам проще ориентироваться в условиях для реализации проектов.

«Результаты рейтинга также ориентированы на работу региональных властей для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для бизнеса, в том числе разработки региональных мер поддержки», — добавил он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что всего в «Технополисе Москва» работает более 220 компаний, а рабочих мест только с начала года создали более 2,5 тысячи.

«Развитая инфраструктура ОЭЗ Москвы позволяет максимально локализовать производство и снизить зависимость от импортных товаров и комплектующих, что способствует достижению технологического суверенитета России», — подчеркнул он.

За первые девять месяцев резиденты инвестировали в столичную экономику свыше 38 миллиардов рублей.