Сегодня 09:27 Ликсутов: столичный «ЭМ Рус» создал ключевой элемент силовой электроники 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Максим Ликсутов

Москва

Производитель электрогрузовиков «ЭМ Рус», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал ключевой элемент силовой электроники — инверторы мощностью от пяти до 120 киловатт. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивается производство электромобилей и их ключевых компонентов, особую роль в котором играет ОЭЗ «Технополис Москва». «Так, резидент особой экономической зоны при поддержке города создал преобразователь тока для электрического транспорта с высоким уровнем локализации — около 60%», — подчеркнул Ликсутов.

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Предприятие «ЭМ Рус» имеет производственную базу на площадке «Печатники» ОЭЗ. Завод выпустил пробную партию из 100 электрических грузовых автомобилей, которые прошли более 200 тест-драйвов. Электрогрузомобили проехали по российским дорогам более 1,5 миллиона километров. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что для разработки инвертора компания использовала российские компоненты, в том числе уникальный для страны тонкопленочный конденсатор. «Решение внедряется в линейку электрогрузомобилей EVM Pro, а также может поставляться сторонним заказчикам», — добавил Гарбузов.

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Основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин сообщил, что инженеры создали балансировочную систему аккумуляторов, продлевающую срок службы батарей, а также математическую модель ячейки, позволяющую с высокой точностью предсказать остаточный заряд и ресурс. «Если в прошлом году мы были сосредоточены на разработках, связанных с системами аккумулятора, то сейчас мы сфокусированы на создании и развитии инноваций, а также на том, чтобы задавать стандарты электромобильности в России», — отметил Рашкин.