Ликсутов: столичный «Банк технологий» пополнился новыми разработками

Столичный «Банк технологий» — онлайн-сервис с подборкой передовых отечественных программ, позволяющих предпринимателям совершенствовать бизнес — пополнился новыми разработками. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений», — заявил он.
Перед тем как попасть в реестр, все они проходят предварительный анализ. Свои разработки сервису предоставили больше 200 российских компаний.
«На платформе можно не только найти подходящую разработку, но и подобрать компанию для ее внедрения, изучить практический опыт применения и получить экспертную консультацию по адаптации решения под конкретное предприятие», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Среди доступных разработок — видеоаналитический контроль, позволяющий автоматизировать проверку соответствия ключевых операций установленным нормам и стандартам, и система, в реальном времени отслеживающая работу складского и производственного оборудования.
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