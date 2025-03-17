Ликсутов: столичные производители медизделий нарастили выпуск более чем на треть

В январе 2025 года столичные предприятия по производству медицинского оборудования нарастили выпуск продукции на 36%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам января 2025 года профильные предприятия отгрузили заказчикам товаров более чем на 29,1 миллиарда рублей, что на 32,2% превышает показатели за аналогичный период 2024-го», — добавил он.

Всего в этой сфере работают свыше 300 столичных заводов. Там выпускают широкую линейку специализированной продукции — комплексов для предрейсовых осмотров, по мониторингу здоровья работников производства и множество другого оборудования.