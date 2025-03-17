Ликсутов: столичные производители медизделий нарастили выпуск более чем на треть

В январе 2025 года столичные предприятия по производству медицинского оборудования нарастили выпуск продукции на 36%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По итогам января 2025 года профильные предприятия отгрузили заказчикам товаров более чем на 29,1 миллиарда рублей, что на 32,2% превышает показатели за аналогичный период 2024-го», — добавил он.
Всего в этой сфере работают свыше 300 столичных заводов. Там выпускают широкую линейку специализированной продукции — комплексов для предрейсовых осмотров, по мониторингу здоровья работников производства и множество другого оборудования.
«В январе 2025 года столичные предприятия нарастили выпуск диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов на 66,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, изготовив более 1,5 миллиона упаковок», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Продукция столичного производства пользуется спросом по всей стране.
Преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны признали геноцидом советского народа
Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье
«Диско-завтрак» для активистов старшего поколения прошел в Воскресенске
Склад паллетов загорелся в Подольске
В Москве стартовал прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2025»
Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Волоколамске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте