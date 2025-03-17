Ликсутов: столичные производители медизделий нарастили выпуск более чем на треть

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В январе 2025 года столичные предприятия по производству медицинского оборудования нарастили выпуск продукции на 36%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам января 2025 года профильные предприятия отгрузили заказчикам товаров более чем на 29,1 миллиарда рублей, что на 32,2% превышает показатели за аналогичный период 2024-го», — добавил он.

Всего в этой сфере работают свыше 300 столичных заводов. Там выпускают широкую линейку специализированной продукции — комплексов для предрейсовых осмотров, по мониторингу здоровья работников производства и множество другого оборудования.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«В январе 2025 года столичные предприятия нарастили выпуск диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов на 66,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, изготовив более 1,5 миллиона упаковок», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Продукция столичного производства пользуется спросом по всей стране.

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