Ликсутов: столичные предприятия оснастили вузы высокотехнологичным оборудованием

Москва активно привлекает кадры для индустриального сектора, сотрудничая с вузами. На столичных предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые становятся основой технологического прогресса города. Заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что компании предоставляют студентам стажировки и практики. Это помогает молодым специалистам стать более востребованными на рынке труда.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов, чтобы создавать оптимальные условия для практического обучения студентов. Партнерство между промышленностью и образованием позволяет выстроить эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей и способствует укреплению позиций Москвы как технологического центра», — подчеркнул Ликсутов.

У московских промышленников высокий уровень профессионализма, они успешно реализуют стратегические проекты на национальном уровне. Особое внимание уделяется подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей. Студенты могут изучать современные технологии и приобретать практические навыки еще во время учебы.

«Столичные предприятия активно взаимодействуют с российскими вузами, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Город активно поддерживает такие инициативы и реализует разнообразные проекты для подготовки кадров для промышленности.