Ликсутов: столичные предприятия оснастили вузы высокотехнологичным оборудованием
Москва активно привлекает кадры для индустриального сектора, сотрудничая с вузами. На столичных предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые становятся основой технологического прогресса города. Заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что компании предоставляют студентам стажировки и практики. Это помогает молодым специалистам стать более востребованными на рынке труда.
«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов, чтобы создавать оптимальные условия для практического обучения студентов. Партнерство между промышленностью и образованием позволяет выстроить эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей и способствует укреплению позиций Москвы как технологического центра», — подчеркнул Ликсутов.
У московских промышленников высокий уровень профессионализма, они успешно реализуют стратегические проекты на национальном уровне. Особое внимание уделяется подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей. Студенты могут изучать современные технологии и приобретать практические навыки еще во время учебы.
«Столичные предприятия активно взаимодействуют с российскими вузами, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Город активно поддерживает такие инициативы и реализует разнообразные проекты для подготовки кадров для промышленности.
В ОЭЗ «Технополис Москва» компания «ТЕХНОРЭД», специализирующаяся на производстве роботизированных систем, открыла лабораторию робототехники на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В лаборатории установили четыре единицы высокотехнологичного оборудования, которое позволит студентам получить уникальные практические навыки. Они смогут освоить работу с оборудованием, программирование и разработку высокотехнологичных машин.
Компания установила роботизированную сварочную систему, устройство для загрузки станка и паллетайзер — оборудование для укладки и перемещения объектов. В лаборатории будут работать студенты Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики, а также студенты других технических направлений.
Другая столичная компания предоставит материалы и оборудование для создания практической лаборатории в Московском технологическом институте. В соответствии с соглашением о взаимодействии, лаборатория, принадлежащая АО «Электропривод НПЦ-21», станет практической базой. Здесь студенты смогут изучать работу с оборудованием в областях теплоэнергетики, электроэнергетики и управления техническими системами.
В лаборатории будут заниматься настройкой и программированием промышленных контроллеров, создавать автоматические системы управления и работать с информационными системами для отслеживания и контроля энергопотребления. Столичная компания-производитель также намерена совместно с институтом разрабатывать интерактивные учебные материалы и другие образовательные программы.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные промышленные предприятия успешно сотрудничают с российскими вузами, используя эффективные методы практического обучения студентов.