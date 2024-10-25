Ликсутов: столичные кабельные заводы увеличили поставки на 18,6% с начала года
Около 20 столичных предприятий работает в кабельной промышленности. На них трудятся примерно три тысячи специалистов. Их общая выручка за 2023 год составила 64,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По итогам восьми месяцев 2024-го заводы отгрузили заказчикам изделий более чем на 28,7 миллиарда рублей, что на 18,6% превышает итоги аналогичного периода 2023 года», — добавил он.
Заместитель мэра поблагодарил предприятия за работу и пожелал дальнейших успехов.
В линейке заводов есть специализированные изделия, отвечающие самым высоким требованиям: сверхтонкие для монтажных работ, сверхлегкие для космоса, сверхгибкие для робототехники и другие. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что столичное правительство поддерживает такие предприятия и помогает им привлекать льготные кредиты.
«Кабельно-проводниковая продукция столичного производства — один из основных элементов, обеспечивающий надежную передачу энергии и данных на объекты социальной и промышленной инфраструктуры», — заявил он.
Трем предприятиям, включая «Спецкабель» и «Москабельмет», присвоили статус промышленного комплекса. Он позволяет снизить ставки налога на прибыль, имущество и землю.
Кроме того, «Спецкабелю» в прошлом году компенсировали часть затрат на покупку нового оборудования, что позволило значительно ускорить производство и нарастить экспорт. Компании выпускают продукции для кабельных сетей, атомных электростанций, НПЗ и других объектов.
Всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Для компаний предлагают более 20 мер поддержки.