Ликсутов: столичные кабельные заводы увеличили поставки на 18,6% с начала года

Около 20 столичных предприятий работает в кабельной промышленности. На них трудятся примерно три тысячи специалистов. Их общая выручка за 2023 год составила 64,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам восьми месяцев 2024-го заводы отгрузили заказчикам изделий более чем на 28,7 миллиарда рублей, что на 18,6% превышает итоги аналогичного периода 2023 года», — добавил он.

Заместитель мэра поблагодарил предприятия за работу и пожелал дальнейших успехов.

В линейке заводов есть специализированные изделия, отвечающие самым высоким требованиям: сверхтонкие для монтажных работ, сверхлегкие для космоса, сверхгибкие для робототехники и другие. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что столичное правительство поддерживает такие предприятия и помогает им привлекать льготные кредиты.

«Кабельно-проводниковая продукция столичного производства — один из основных элементов, обеспечивающий надежную передачу энергии и данных на объекты социальной и промышленной инфраструктуры», — заявил он.