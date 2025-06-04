Ликсутов: столичные фабрики нарастили выпуск текстильных изделий на 32%

В первом квартале 2025 года столичные производители увеличили выпуск интерьерного, домашнего и других видов текстиля на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Объем отгрузки компаний отрасли превысил 8,13 миллиарда рублей. В январе–марте 2025-го в Москве изготовили более 67 тысяч квадратных метров готовых тканей и свыше 43 тысяч квадратных метров тканей из синтетических и искусственных волокон.

«Сегодня в городе работает свыше 340 предприятий, на них трудоустроены примерно 11,5 тысячи человек. Компании регулярно увеличивают выпуск качественной востребованной продукции», — отметил он.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, предприятия легкой промышленности производят скатерти, полотенца, пледы, постельное белье, тюль, шторы, сумки и другие изделия.

«За первые три месяца 2025 года столичные компании произвели более пяти тысяч стеганых одеял, валиков, подушек и пуфов, а также более 4,6 тысячи дорожных пледов», — сообщил он.

Кроме того, московские производители увеличили производство штор и драпировочных тканей в полтора раза. Среди таких компаний — «МастерПрофи», ассортимент которой включает рулонные шторы, шторы плиссе, римские шторы и различные виды жалюзи.

Особое внимание уделяют качеству материалов. Все изделия производятся с использованием компонентов, устойчивых к выгоранию на солнце, обладающих антибактериальными и антистатическими свойствами. Также в ассортименте появились инновационные ламели из дерева — павловния.