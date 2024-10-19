Ликсутов: статус резидента ОЭЗ получил производитель электродвигателей для БПЛА
Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получила компания «Авра» — производитель бесколлекторных электродвигателей. Благодаря налоговым преференциям компания сможет увеличить свои мощности, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Получив такой статус, компании на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит всего 2% вместо 20», — отметил заммэра.
Резиденты особой экономической зоны также освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС, добавил Ликсутов.
Компания «Авра», которая входит в группу компаний «Гаскар», производит высокоэффективные бесколлекторные электродвигатели, которые используются для современных беспилотников различного размера и веса. Новый резидент планирует выпускать 120 тысяч единиц товара ежегодно, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Инвестиции в проект превысили 125 миллионов рублей. Более того, компания „Авра“ создаст новые рабочие места в Москве для 118 человек», — отметил Гарбузов.
В будущем предприятие планирует увеличить оборот до 300 тысяч электродвигателей в год, рассказал технический директор компании «Авра» Ярослав Ворошилов.
«Предприятия особой экономической зоны Москвы производят продукцию в области беспилотных авиационных систем, участвуют в продвижении инновационных научно-исследовательских разработок и увеличивают долю отечественных комплектующих», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Он добавил, что в результате достигается технологический суверенитет и повышается конкурентоспособность российских беспилотников.