Ликсутов: статус резидента ОЭЗ получил производитель электродвигателей для БПЛА

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получила компания «Авра» — производитель бесколлекторных электродвигателей. Благодаря налоговым преференциям компания сможет увеличить свои мощности, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Получив такой статус, компании на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит всего 2% вместо 20», — отметил заммэра.

Резиденты особой экономической зоны также освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС, добавил Ликсутов.