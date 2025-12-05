Ликсутов: стартует новый сезон экскурсий «Открой#Моспром» по предприятиям Москвы
Открылась регистрация на участие в новом сезоне экскурсий «Открой#Моспром» по действующим промышленным площадкам города в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичную промышленность. Индустриальный туризм — это возможность ближе познакомиться с миром технологий и инноваций, которые формируют облик города», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что «Открой#Моспром» является одной из крупнейших в стране инициатив в этом направлении, объединяющей больше 150 производств.
«В рамках проекта „Зима в Москве“ в преддверии новогодних праздников уже началась регистрация на экскурсии нового сезона по предприятиям города. Программы рассчитаны на участников всех возрастов», — подчеркнул Ликсутов.
Первые мероприятия пройдут с 9 по 26 декабря. Регистрация доступна на сайте проекта. Подать заявку можно за три дня до события.
«Только в декабре на промышленных площадках Москвы состоится более 20 экскурсий. Жители и гости столицы смогут посетить производство лазерных, роботизированных систем, напитков, текстильных изделий, космический научно-производственный центр, а также косметический, кабельный, лифтовый и другие заводы», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Насыщенная программа зимнего сезона также включит в себя креативные мастер-классы для детей и родителей, в том числе по 3D-моделированию и робототехнике.