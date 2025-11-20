Ликсутов: современный деловой центр построят в ОЭЗ «Технополис Москва»

Новый деловой комплекс из пяти зданий появится на улице Коломникова на юго-востоке Москвы, в первом из них уже завершили подготовку офисных помещений. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«После ввода всех объектов в эксплуатацию планируемая площадь превысит 340 тысяч квадратных метров», — добавил он.

Сейчас бизнес-центр уже отделали и подключили к инженерным коммуникациям. Архитектурное решение предусматривает гибкую планировку и высокий уровень инженерного оснащения, благодаря чему офисы смогут арендовать высокотехнологичные компании.

«Арендатором выступило акционерное общество „Трансмашхолдинг“, которое заключило договор на помещения с пятого по 23-й этаж и готовится к переезду», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Комплекс станет частью проекта «Южный порт». Проект ориентирован на эффективное использование пространства, открытость, доступность и многофункциональность.