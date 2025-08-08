Ликсутов сообщил об офсетном контракте на поставку турникетов в метро

Столичные власти заключили офсетный контракт на поставку турникетов на основе отечественной микроэлектроники для общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новое оборудование с возможностью оплаты по биометрии установят более чем на 4,5 тысячи турникетных проходов», — добавил он.

Производство разместится на территории одной из площадок ОЭЗ «Технополис Москва» на площади около пяти тысяч квадратных метров. Закупать турникеты город обязался в течение семи лет. Планируется, что они увеличат пропускную способность станций на 40%.

«Внутри комплекса расположится участок производства электронных компонентов и управляющей автоматики, участок металлообработки, а также производство пластиковых изделий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего с 2017 года в Москве заключили более 30 офсетных контрактов, по девяти из них уже начались поставки.