Ликсутов сообщил о запуске 30 производств в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году

В 2024 году на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» открылись 30 высокотехнологичных предприятий, из них более половины в «Печатниках». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Лидером по количеству новых производств стали „Печатники“. Здесь начали свою деятельность 16 компаний, которые выпускают медицинскую технику, лекарства, БАДы и многое другое», — сказал он.

Одним из успешных примеров стала производственная площадка компании «Мезоформула». В июне состоялся ввод в эксплуатацию, в октябре с конвейера сошла первая партия инновационной косметики в тубах, а к концу прошедшего года компания выпустила около 10 тысяч единиц продукции. В первом квартале 2025 года этот резидент нарастит мощность производства косметики до 50 тысяч единиц ежемесячно.

Еще семь компаний, специализирующихся на производстве электроники, одноплатных компьютеров, аккумуляторов, периферийного оборудования для беспилотников самолетного типа и коптеров, запустили промышленные объекты в индустриальном парке «Руднево». Среди них «Диджитал Лаб», способный производить по 21 тысяче комплектующих ежегодно.