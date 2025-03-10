Ликсутов сообщил о заключении 30-го офсетного контракта в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Правительство Москвы заключило новый офсетный контракт на поставку медицинских изделий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках 30-го офсетного контракта на площадке „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека», — добавил он.

Выпускать по этому контракту планируют абсорбирующее белье в объемах, которые полностью покроют потребности столичных социальных учреждений. Ранее таких производств в России не было. Инвестиции превысят 200 миллионов рублей, а поставки продлятся 10 лет.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«В общей сложности город заключил уже 12 офсетных контрактов на поставку социально значимой продукции: лекарств, медизделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По таким контрактам инвестор вкладывает деньги в развитие производства, а город обязуется покупать получившуюся продукцию. Программа действует с 2017 года, по девяти контрактам уже начались поставки.

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