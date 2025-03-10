Ликсутов сообщил о заключении 30-го офсетного контракта в Москве

Правительство Москвы заключило новый офсетный контракт на поставку медицинских изделий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В рамках 30-го офсетного контракта на площадке „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека», — добавил он.
Выпускать по этому контракту планируют абсорбирующее белье в объемах, которые полностью покроют потребности столичных социальных учреждений. Ранее таких производств в России не было. Инвестиции превысят 200 миллионов рублей, а поставки продлятся 10 лет.
«В общей сложности город заключил уже 12 офсетных контрактов на поставку социально значимой продукции: лекарств, медизделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По таким контрактам инвестор вкладывает деньги в развитие производства, а город обязуется покупать получившуюся продукцию. Программа действует с 2017 года, по девяти контрактам уже начались поставки.
Поезда на Павелецком направлении временно ходят с увеличенным интервалом
Котельную микрорайона Москворецкий модернизировали в Воскресенске
Атаковавшие Подмосковье БПЛА содержали поражающие элементы
Почти 100% ям на дорогах устранили в Подольске
Областной фестиваль народного танца пройдет в Воскресенске
Минздрав назвал число пострадавших при массированном налете БПЛА в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте