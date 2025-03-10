Ликсутов сообщил о заключении 30-го офсетного контракта в Москве

Правительство Москвы заключило новый офсетный контракт на поставку медицинских изделий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках 30-го офсетного контракта на площадке „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека», — добавил он.

Выпускать по этому контракту планируют абсорбирующее белье в объемах, которые полностью покроют потребности столичных социальных учреждений. Ранее таких производств в России не было. Инвестиции превысят 200 миллионов рублей, а поставки продлятся 10 лет.