Ликсутов: согласовали строительство более 880 тысяч кв. м производственных площадей

В 2025 году в эксплуатацию планируется ввести более 88 тысяч квадратных метров производственных площадей по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря этому до конца года появится более тысячи новых рабочих мест недалеко от дома, а всего — свыше 18 тысяч. Ожидается, что к строительству объектов привлекут более 260 миллиардов рублей инвестиций.

«В общей сложности, в рамках программы согласовано строительство свыше 880 тысяч квадратных метров», — добавил он.

«В 2025 году в столице появится шесть производственных объектов общей площадью около 93 тысяч квадратных метров. Новые предприятия построят в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внуково», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Программа действует с 2020 года. По ней инвесторам за создание новых рабочих мест дают льготу по платежам за изменение вида разрешенного использования земли. Цель — сократить маятниковую миграцию и создать сбалансированную застройку.