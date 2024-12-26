Ликсутов: шесть резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» расширили производственные площади

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Шесть резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» за год увеличили производственные площади более чем на восемь тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Особенно он отметил площадку «Печатники», на которой предприятия выросли в размерах в 1,6 раза.

«Увеличение промышленных площадей свидетельствует о высоком спросе на высокотехнологичную продукцию. По поручению Сергея Собянина продолжаем развитие площадок столичной особой экономической зоны», — добавил заммэра.

Расширение коснулось предприятий критически важных отраслей промышленности. В частности, увеличили площади два завода медтехники, три предприятия по производству микроэлектроники и производитель режущих инструментов.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Компании внедрили передовое и уникальное оборудование, которое делает процесс производства более эффективным и рентабельным, а также позволяет разрабатывать и наращивать объемы выпуска инновационной продукции», — заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На новых площадях предприятия запускают новые производственные линии, что позволяет им увеличить объем выпуска продукции и создавать новые рабочие места.

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