Ликсутов: шесть резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» расширили производственные площади

Шесть резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» за год увеличили производственные площади более чем на восемь тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Особенно он отметил площадку «Печатники», на которой предприятия выросли в размерах в 1,6 раза.
«Увеличение промышленных площадей свидетельствует о высоком спросе на высокотехнологичную продукцию. По поручению Сергея Собянина продолжаем развитие площадок столичной особой экономической зоны», — добавил заммэра.
Расширение коснулось предприятий критически важных отраслей промышленности. В частности, увеличили площади два завода медтехники, три предприятия по производству микроэлектроники и производитель режущих инструментов.
«Компании внедрили передовое и уникальное оборудование, которое делает процесс производства более эффективным и рентабельным, а также позволяет разрабатывать и наращивать объемы выпуска инновационной продукции», — заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
На новых площадях предприятия запускают новые производственные линии, что позволяет им увеличить объем выпуска продукции и создавать новые рабочие места.
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