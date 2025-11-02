Ликсутов: семь офсетных контрактов заключили с начала года в Москве

С начала года столичные власти заключили семь офсетных контрактов на поставку медицинских изделий, транспортного оборудования, продукции для жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Совокупный объем закупки по этим контрактам составит около 79 миллиардов рублей», — добавил он.

Согласно договорам, город получит флокулянты для обработки осадка сточных вод, медицинское оборудование для поддержания организма и многое другое. Инвестор должен будет вложиться в создание или модернизацию производства, взамен ему гарантируют стабильные закупки в течение 10 лет.