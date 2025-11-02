Ликсутов: семь офсетных контрактов заключили с начала года в Москве
С начала года столичные власти заключили семь офсетных контрактов на поставку медицинских изделий, транспортного оборудования, продукции для жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Совокупный объем закупки по этим контрактам составит около 79 миллиардов рублей», — добавил он.
Согласно договорам, город получит флокулянты для обработки осадка сточных вод, медицинское оборудование для поддержания организма и многое другое. Инвестор должен будет вложиться в создание или модернизацию производства, взамен ему гарантируют стабильные закупки в течение 10 лет.
«Инвестиции по контрактам на поставку оборудования для городского транспорта составят около 1,4 миллиарда рублей», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего с 2017 года заключили 35 офсетных контрактов. По девяти из них уже идут поставки.