Ликсутов: с начала года Москва заключила пять офсетных контрактов по транспорту

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С начала года Москва заключила пять офсетных контрактов на поставку оборудования для городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Совокупный объем частных инвестиций в расширение и модернизацию производства высокотехнологичной продукции для городского транспорта и обеспечения безопасности на дорогах составит около 2,6 миллиарда рублей», — уточнил он.

Суть контрактов заключается в том, что инвестор обязуется вложить деньги в создание или модернизацию производства, а столичные власти — выкупать оговоренный объем продукции в течение определенного срока (обычно 10 лет). Три из пяти производств разместятся на площадях особой экономической зоны «Технополис Москва».

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/3

«Компании будут выпускать новые высокотехнологичные устройства по продаже проездных билетов, модули защищенного доступа для оснащения турникетов, валидаторов, билетных касс и современные турникеты с возможностью оплаты по биометрии», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, в столице локализуют производство дорожных знаков, а компания «Спецкабель» поставит 315 наименований продукции для московского метро.

В общей сложности правительство Москвы заключило уже 36 офсетных контрактов, по девяти из них начались поставки.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте