Ликсутов: с начала года Москва заключила пять офсетных контрактов по транспорту

С начала года Москва заключила пять офсетных контрактов на поставку оборудования для городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Совокупный объем частных инвестиций в расширение и модернизацию производства высокотехнологичной продукции для городского транспорта и обеспечения безопасности на дорогах составит около 2,6 миллиарда рублей», — уточнил он.

Суть контрактов заключается в том, что инвестор обязуется вложить деньги в создание или модернизацию производства, а столичные власти — выкупать оговоренный объем продукции в течение определенного срока (обычно 10 лет). Три из пяти производств разместятся на площадях особой экономической зоны «Технополис Москва».