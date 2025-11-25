Ликсутов: с начала года Москва заключила пять офсетных контрактов по транспорту
С начала года Москва заключила пять офсетных контрактов на поставку оборудования для городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Совокупный объем частных инвестиций в расширение и модернизацию производства высокотехнологичной продукции для городского транспорта и обеспечения безопасности на дорогах составит около 2,6 миллиарда рублей», — уточнил он.
Суть контрактов заключается в том, что инвестор обязуется вложить деньги в создание или модернизацию производства, а столичные власти — выкупать оговоренный объем продукции в течение определенного срока (обычно 10 лет). Три из пяти производств разместятся на площадях особой экономической зоны «Технополис Москва».
«Компании будут выпускать новые высокотехнологичные устройства по продаже проездных билетов, модули защищенного доступа для оснащения турникетов, валидаторов, билетных касс и современные турникеты с возможностью оплаты по биометрии», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме того, в столице локализуют производство дорожных знаков, а компания «Спецкабель» поставит 315 наименований продукции для московского метро.
В общей сложности правительство Москвы заключило уже 36 офсетных контрактов, по девяти из них начались поставки.