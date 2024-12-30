Ликсутов: с московскими заводами заключили офсетные контракты на поставку лифтов

Правительство Москвы впервые в России заключило контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку скоростных лифтов для домов по программам реновации и капремонта. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Москва приобретет оборудование более чем на 200 миллиардов рублей. В рамках заключенных контрактов предприятия не только будут поставлять городу современные лифты, но также обязаны локализовать производство ряда комплектующих и использовать отечественную микроэлектронику», — рассказал он.
Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы проведут масштабную модернизацию, расширят производственные площади, закупят и установят новое оборудование. На развитие затратят свыше четырех миллиардов рублей.
«В этом году Москва установила рекорд по заключению офсетных контрактов: город подписал 15 офсетов на сумму свыше 362 миллиардов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего с 2017 года столичные власти заключили более 30 офсетных контрактов. По ним гарантируются закупки продукции в обмен на модернизацию производства. По восьми таким договорам уже начались поставки.
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