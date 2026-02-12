Ликсутов: рост потока на отдельных станциях МЦД в Подмосковье достиг почти 300%

Пассажиры все чаще используют МЦД для поездок по Подмосковью, рост пассажиропотока по сравнению с 2019 годом на отдельных станциях превысил 100%, а на станции «Аникеевка» второго диаметра достиг 296%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Диаметры способствуют развитию региона и повышению качества жизни. Вокруг станций активно создают места притяжения, строят современные ЖК и расширяют социальную инфраструктуру», — рассказал он.

Московская область в последние годы занимает первое место в России по объемам ввода жилья. Только за 2025 год в регионе сдали 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте Центрального транспортного узла, который станет дальнейшим развитием МЦД и свяжет столицу с крупнейшими городами соседних регионов. В рамках проекта уже до конца года планируется начать модернизацию инфраструктуры на станциях «Калуга-1» и «Тула».