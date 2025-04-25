Ликсутов: российские вузы разместили больше 90 решений в столичном «Банке технологий»
Столичный реестр предлагает промышленникам свыше 520 инновационных решений, более 90 из них разместили 17 ведущих вузов страны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Развивать высокие технологии в промышленности в столице поручил глава города Сергей Собянин. Для этого открыли «Банк технологий» — сервис, в котором представлены инновационные инструменты и IT-решения для цифровизации, автоматизации и модернизации производств.
«В проекте активно участвуют российские вузы, которые разместили на ресурсе 94 высокотехнологичные разработки для развития индустриального сектора», — сказал Ликсутов.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, сервис позволяет самостоятельно подобрать необходимую технологию, найти компанию, оказывающую услуги по внедрению, и получить сведения о практической эффективности.
«С 2023 года, помимо предприятий, свои разработки в реестре могут разместить высшие учебные заведения страны», — отметил он.
Например, Московский энергетический институт предложил экзоскелет на базе гидропневмопривода, который усиливает физические возможности человека и улучшает управление движениями. Создана также его медицинская версия.
МГТУ им. Н. Э. Баумана представил образец промышленного комплекса селективного лазерного плавления и интеграционную платформу искусственного интеллекта для комплексного управления большими данными.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет предложил инновационный способ переработки отходов с использованием метода сверхкритического состояния воды.