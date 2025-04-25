Ликсутов: российские вузы разместили больше 90 решений в столичном «Банке технологий»

Столичный реестр предлагает промышленникам свыше 520 инновационных решений, более 90 из них разместили 17 ведущих вузов страны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Развивать высокие технологии в промышленности в столице поручил глава города Сергей Собянин. Для этого открыли «Банк технологий» — сервис, в котором представлены инновационные инструменты и IT-решения для цифровизации, автоматизации и модернизации производств.

«В проекте активно участвуют российские вузы, которые разместили на ресурсе 94 высокотехнологичные разработки для развития индустриального сектора», — сказал Ликсутов.