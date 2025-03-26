Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» зарегистрировал аппарат СЛР «Арка»

Компания «Медплант», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР «Арка»). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Документ подтвердил эффективность и безопасность медизделия. Компания вправе вывести его на массовый рынок. Аппарат смогут использовать бригады скорой помощи, медбригады МЧС и больницы.

«Новое изделие компании „Медплант“ предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей», — уточнил Ликсутов.

В ОЭЗ «Технополис Москва» более 15 предприятий производят медоборудование. За время своей деятельности они изготовили продукцию на сумму свыше семи миллиардов рублей.