Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» зарегистрировал аппарат СЛР «Арка»
Компания «Медплант», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР «Арка»). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Документ подтвердил эффективность и безопасность медизделия. Компания вправе вывести его на массовый рынок. Аппарат смогут использовать бригады скорой помощи, медбригады МЧС и больницы.
«Новое изделие компании „Медплант“ предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей», — уточнил Ликсутов.
В ОЭЗ «Технополис Москва» более 15 предприятий производят медоборудование. За время своей деятельности они изготовили продукцию на сумму свыше семи миллиардов рублей.
По словам замначальника производства «Медпланта» Максима Багмы, за первый год они планируют выпустить более 100 аппаратов. В компании уже запустили линию поверхностного монтажа для сборки электромодулей и увеличили штат инженеров-сборщиков.
«Разработка предприятия — роботизированное устройство, которое заменяет врача или спасателя при проведении непрямого массажа сердца и позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций, таких как введение инъекций», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Аппарат способен непрерывно работать в течение 92 минут. Он производится на площадке «Печатники».
Гендиректор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что предприятия, размещенные в ОЭЗ, могут получить статус резидента и господдержку в виде различных преференций. Сэкономленные средства они инвестируют, в частности, в новые разработки.