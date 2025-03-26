Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» зарегистрировал аппарат СЛР «Арка»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Медплант», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР «Арка»). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Документ подтвердил эффективность и безопасность медизделия. Компания вправе вывести его на массовый рынок. Аппарат смогут использовать бригады скорой помощи, медбригады МЧС и больницы.

«Новое изделие компании „Медплант“ предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей», — уточнил Ликсутов.

В ОЭЗ «Технополис Москва» более 15 предприятий производят медоборудование. За время своей деятельности они изготовили продукцию на сумму свыше семи миллиардов рублей.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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По словам замначальника производства «Медпланта» Максима Багмы, за первый год они планируют выпустить более 100 аппаратов. В компании уже запустили линию поверхностного монтажа для сборки электромодулей и увеличили штат инженеров-сборщиков.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Разработка предприятия — роботизированное устройство, которое заменяет врача или спасателя при проведении непрямого массажа сердца и позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций, таких как введение инъекций», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Аппарат способен непрерывно работать в течение 92 минут. Он производится на площадке «Печатники».

Гендиректор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что предприятия, размещенные в ОЭЗ, могут получить статус резидента и господдержку в виде различных преференций. Сэкономленные средства они инвестируют, в частности, в новые разработки.

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