Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных томографов

Компания «Зантон МС», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», начала выпуск высокотехнологичных томографов и ангиографов. Они предназначены для комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он обратил внимание, что особое внимание развитию медицинской промышленности город уделяет по поручению Сергея Собянина.

«Благодаря поддержке города один из резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ запустил производство высокотехнологичных томографов и ангиографов. Ежегодно компания планирует выпускать 60 таких аппаратов», — уточнил Ликсутов.

Ангиографом проводят исследования кровеносных сосудов при помощи рентгеновских лучей и контрастного вещества. На основе полученных данных врачи могут с высокой точностью диагностировать разные заболевания, в том числе сужение просветов артерий.

Благодаря томографам есть возможность выявить новообразования в множестве органов — головном мозге, молочной железе, толстой кишке, легких, поджелудочной железе и других.