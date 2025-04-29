Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал аппарат ИВЛ турбинного типа

Предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа создали на площадке «Печатники» в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Устройство способно работать при перепадах напряжения и критических температурах. Благодаря производственной кооперации резидентов ОЭЗ пластиковые детали для него поставила другая компания, работающая на этой же площадке.

«Медицинский прибор полностью независим от внешних источников сжатого воздуха», — подчеркнул он.

«Это собственная разработка конструкторского бюро резидента. Свыше 80% комплектующих этого оборудования — отечественные», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания-разработчик носит статус резидента с 2020 года. Она выпускает различное медицинское оборудование. Разработать этот аппарат ей помогли московские врачи.

Всего в ОЭЗ работает 15 компаний-резидентов по выпуску медицинских изделий. Они сосредоточены на трех площадках: «Руднево», «Печатники» и «Алабушево».