Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал аппарат ИВЛ турбинного типа

Предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа создали на площадке «Печатники» в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Медицинский прибор полностью независим от внешних источников сжатого воздуха», — подчеркнул он.
Устройство способно работать при перепадах напряжения и критических температурах. Благодаря производственной кооперации резидентов ОЭЗ пластиковые детали для него поставила другая компания, работающая на этой же площадке.
«Это собственная разработка конструкторского бюро резидента. Свыше 80% комплектующих этого оборудования — отечественные», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Компания-разработчик носит статус резидента с 2020 года. Она выпускает различное медицинское оборудование. Разработать этот аппарат ей помогли московские врачи.
Всего в ОЭЗ работает 15 компаний-резидентов по выпуску медицинских изделий. Они сосредоточены на трех площадках: «Руднево», «Печатники» и «Алабушево».
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