Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал аппарат ИВЛ турбинного типа

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа создали на площадке «Печатники» в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Медицинский прибор полностью независим от внешних источников сжатого воздуха», — подчеркнул он.

Устройство способно работать при перепадах напряжения и критических температурах. Благодаря производственной кооперации резидентов ОЭЗ пластиковые детали для него поставила другая компания, работающая на этой же площадке.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/3

«Это собственная разработка конструкторского бюро резидента. Свыше 80% комплектующих этого оборудования — отечественные», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания-разработчик носит статус резидента с 2020 года. Она выпускает различное медицинское оборудование. Разработать этот аппарат ей помогли московские врачи.

Всего в ОЭЗ работает 15 компаний-резидентов по выпуску медицинских изделий. Они сосредоточены на трех площадках: «Руднево», «Печатники» и «Алабушево».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте