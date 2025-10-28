Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок

Компания «Ангстрем» разработала дистанционный замок для системы хранения в медицинских и образовательных учреждениях. Изделие резидента особой экономической зоны столицы работает при помощи RFID-технологии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает стратегически важную для экономики отрасль микроэлектроники.

«Один из резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ с начала 2025 года разработал почти 150 типов электронных изделий. Сейчас компания готовится к запуску серийного производства нового радиочастотного замка», — сказал Ликсутов.

По его словам, это позволит в короткие сроки обеспечить российский рынок высокотехнологичным решением для организации систем хранения.