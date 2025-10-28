Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок
Компания «Ангстрем» разработала дистанционный замок для системы хранения в медицинских и образовательных учреждениях. Изделие резидента особой экономической зоны столицы работает при помощи RFID-технологии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает стратегически важную для экономики отрасль микроэлектроники.
«Один из резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ с начала 2025 года разработал почти 150 типов электронных изделий. Сейчас компания готовится к запуску серийного производства нового радиочастотного замка», — сказал Ликсутов.
По его словам, это позволит в короткие сроки обеспечить российский рынок высокотехнологичным решением для организации систем хранения.
Замок оснащен чипом с записанной информацией, которая считывается благодаря радиосигналу. Изделие резидента ОЭЗ представляет собой полностью отечественную разработку и предназначено для систем хранения в детских садах, вузах, школах, медучреждениях и спортивно-оздоровительных комплексах.
Компания «Ангстрем» создает товары на основе RFID-технологий с 1996 года. Сейчас линейка насчитывает более 40 наименований — от специализированных чипов до считывающих радиосигнальных модулей.
Собянин ранее рассказал о развитии высокотехнологичных производств в столице.