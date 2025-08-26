Ликсутов: рекреационное пространство открыли в индустриальном парке «Руднево»

Уникальное рекреационное пространство «Техноверанда» для сотрудников ОЭЗ «Технополис Москва» и жителей окрестных районов появилось на крыше стилобата делового центра в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Здесь разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники, а также обустроены зоны для занятий спортом», — рассказал он.

На территории пространства можно поиграть в футбол или настольный теннис, поработать удаленно — для этого там организовали места с розетками и доступом в интернет — или поучаствовать в различных мероприятиях: от занятий йогой до музыкальных викторин.

Общая площадь парка — более 53 гектаров, он расположен к юго-востоку от МКАД и дает горожанам свыше 3,4 тысячи рабочих мест. Там располагаются современные высокотехнологичные производства, в том числе кластер беспилотников.