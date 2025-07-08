Ликсутов рассказал об инновационном оборудовании на стенде Москвы на выставке «Иннопром»

Московские компании представили на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге инновационные приборы, станки и оборудование. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В январе–мае 2025 года столичные компании поставили электронных и оптических изделий на сумму, превышающую 271,3 миллиарда рублей и нарастили выпуск машин и оборудования почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.
Продукция предприятий пользуется высоким спросом на рынке и удовлетворяет ключевые потребности отрасли. Столичные власти предлагают промышленникам более 20 мер поддержки.
«С начала 2025 года объем поставок электрического оборудования достиг 73 миллиардов рублей, а машин и оборудования — превысил 88,5 миллиарда», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Среди представленных разработок — цифровой видеомикроскоп от «НТФ ТЕХНО-АЛЬЯНС Электроникс», инфракрасная паяльная станция от «М2КРАФТ», обрабатывающий центр для деталей от компании «Бивертех» и лифтовая кабина последнего поколения от Карачаровского механического завода.
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