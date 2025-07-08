Ликсутов рассказал об инновационном оборудовании на стенде Москвы на выставке «Иннопром»

Московские компании представили на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге инновационные приборы, станки и оборудование. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В январе–мае 2025 года столичные компании поставили электронных и оптических изделий на сумму, превышающую 271,3 миллиарда рублей и нарастили выпуск машин и оборудования почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.

Продукция предприятий пользуется высоким спросом на рынке и удовлетворяет ключевые потребности отрасли. Столичные власти предлагают промышленникам более 20 мер поддержки.