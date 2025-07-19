Ликсутов рассказал о выставке «Та самая Москва» в Манеже

Выставка «Та самая Москва» пройдет в Манеже с 1 по 31 августа, в ее рамках представят пять интерактивных зон, посвященных промышленности столицы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Посетители смогут погрузиться в современную индустриальную экосистему столицы, познакомиться с основными вехами развития промышленности города, побывать на современных производственных площадках, попробовать себя в роли сотрудников завода и увидеть, какая продукция выпускается в столице и где она применяется», — добавил он.

Среди экспозиций выставки — макеты особой экономической зоны «Технополис Москва», виртуальная экскурсия по ключевым вехам развития промышленности от дореволюционного времени до инновационных технологий, а также зона профессий, где посетители смогут попробовать свои силы в разных сферах.

«Иммерсивная зона с индустриальными профессиями в рамках выставки „Та самая Москва“ — это еще один способ рассказать о карьерных возможностях на предприятиях города», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника. Вход свободный.