Ликсутов рассказал о выпуске продуктов для новогоднего стола в Москве

Около 320 московских предприятий выпускают продукты питания. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Накануне новогодних праздников московские промышленники предлагают широкий ассортимент товаров для новогоднего стола», — заявил он.
В отрасли заняты около 65 тысяч человек. Разнообразные меры поддержки позволяют производителям выдерживать конкуренцию и расширять ассортимент.
«Наши промышленники предлагают широкое разнообразие продуктов питания — от традиционных новогодних угощений до экзотических фруктов и снеков с необычными вкусами», — заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Производители также стали выпускать специальные линейки продуктов в честь Нового года. Одна из компаний выпустила шоколад в форме елочных игрушек, новогодних елей, варежек и других символов зимы. Другая — чипсы со вкусами утки в брусничном соусе, красной икры и сала с чесноком. Третья предложила к новогоднему столу ягодные миксы и десертные ананасы. А четвертый производитель выпускает квас с нотками пряного глинтвейна.
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