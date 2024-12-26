Ликсутов рассказал о выпуске продуктов для новогоднего стола в Москве

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Около 320 московских предприятий выпускают продукты питания. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Накануне новогодних праздников московские промышленники предлагают широкий ассортимент товаров для новогоднего стола», — заявил он.

В отрасли заняты около 65 тысяч человек. Разнообразные меры поддержки позволяют производителям выдерживать конкуренцию и расширять ассортимент.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Наши промышленники предлагают широкое разнообразие продуктов питания — от традиционных новогодних угощений до экзотических фруктов и снеков с необычными вкусами», — заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Производители также стали выпускать специальные линейки продуктов в честь Нового года. Одна из компаний выпустила шоколад в форме елочных игрушек, новогодних елей, варежек и других символов зимы. Другая — чипсы со вкусами утки в брусничном соусе, красной икры и сала с чесноком. Третья предложила к новогоднему столу ягодные миксы и десертные ананасы. А четвертый производитель выпускает квас с нотками пряного глинтвейна.

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