Ликсутов рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере высоких технологий
Продукция машиностроения, произведенная в Москве, пользуется повышенным спросом в странах Персидского залива. На нее приходится более 20% общего экспорта из столицы в регион. А всего на промышленность приходится до 70% несырьевых неэнергетических поставок. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Активно развивается сотрудничество в сфере фармацевтики и косметики — поставки таких товаров за первое полугодие выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — добавил он.
Недавно между московскими и саудовскими представителями состоялась международная бизнес-миссия. Семь столичных производителей представили высокотехнологичную продукцию.
«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Вопросы локализации производства обсудила с саудовскими нефтяниками компания «Компрессорные технологии». Она хочет поставлять продукцию на нефтеперерабатывающие заводы королевства.
«Ближний Восток является не только перспективным рынком сбыта, но и возможностью работать в высококонкурентной среде, где представлены все мировые производители аналогичной продукции», — заявил гендиректор компании Дмитрий Рудачинский.
Компания «Деморобот» при поддержке центра «Моспром» провела в Саудовской Аравии деловые встречи. Одна из местных компаний согласилась стать дистрибьютором в странах Персидского залива.
«Демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали зарубежных партнеров строительной, металлургической, цементной отраслей», — отметил глава предприятия Наиль Салеев.
Кроме Саудовской Аравии растет экспортное сотрудничество с Кувейтом, Катаром, Оманом и Ираком.