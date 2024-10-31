Ликсутов рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере высоких технологий

Продукция машиностроения, произведенная в Москве, пользуется повышенным спросом в странах Персидского залива. На нее приходится более 20% общего экспорта из столицы в регион. А всего на промышленность приходится до 70% несырьевых неэнергетических поставок. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Активно развивается сотрудничество в сфере фармацевтики и косметики — поставки таких товаров за первое полугодие выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — добавил он.

Недавно между московскими и саудовскими представителями состоялась международная бизнес-миссия. Семь столичных производителей представили высокотехнологичную продукцию.

«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.