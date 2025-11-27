Ликсутов рассказал о реализации масштабных инвестпроектов в Москве

В Москве сегодня реализуют более 100 масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым в разных районах столицы появятся современные предприятия. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Их общая площадь превысит четыре миллиона квадратных метров, а их запуск обеспечит трудоустройство около 60 тысяч жителей», — добавил он.

Реализация МаИП соответствует стратегии развития столичной промышленности, которую утвердил мэр Сергей Собянин. Только с начала года запустили восемь проектов в пяти сферах промышленности.

«Предприятия будут расположены в шести административных округах города, их совокупная площадь превысит 436 тысяч квадратных метров», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.