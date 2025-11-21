Ликсутов рассказал о планах развития столичной промышленности до 2030 года

Новая стратегия развития столичной промышленности предусматривает пять ключевых отраслей: радиоэлектроника, автомобилестроение, продукты питания, фармакология и медицина. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Они станут драйверами роста и обеспечат более 80 % от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия», — рассказал он.

Столичные власти делают ставку на высокотехнологичные производства, доля которых к 2030 году должна превысить половину. Способствовать этому будет и кластеризация предприятий.

«Это повысит устойчивость экономики города, усилит его позиции как глобального научно-производственного центра», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, власти стремятся повысить доступность и качество индустриальной инфраструктуры.