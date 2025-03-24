Ликсутов: промышленный технопарк построят на востоке Москвы

В Москве впервые возведут промышленный объект по соглашению о реализации масштабного инвестпроекта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В результате благодаря новому механизму в районе Новокосино появится современный промтехнопарк площадью 14 тысяч квадратных метров», — добавил он.

Договор заключается на пять лет. Инвестор обязуется за это время возвести производство. В технопарке смогут разместиться предприятия электронной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной или любой другой сферы. При этом столичные власти уже проработали проект использования земли.

«Это позволило значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов и предоставить инвестору земельный участок в рекордно короткие сроки», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в Москве более 90 масштабных инвестпроектов, которые позволят создать свыше 60 тысяч рабочих мест.