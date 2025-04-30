Ликсутов: промышленное производство за год в Москве выросло на 5%

Объем промышленного производства в Москве по итогам января-марта 2025 года вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, по его словам, обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 7%. Однако растут объемы не только в этой отрасли, но и во всех ключевых, что говорит о равномерном развитии промышленного комплекса.

«Компании стали выпускать больше электрооборудования, станков, текстильных изделий, косметики и другой востребованной продукции», — рассказал он.

«Так, в сегменте пищевой промышленности зафиксирован рост отгрузок на 16,3%, в секторе производства одежды — на 72,1%, а поставки лекарств увеличились на 37,4%», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в Москве более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек.