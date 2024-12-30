Ликсутов: промышленное производство в Москве выросло более чем на 15%

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С января по ноябрь промышленное производство в Москве выросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столь высокую динамику во многим обеспечили предприятия обрабатывающих отраслей, увеличившие выпуск на 16,4%», — заявил он.

Также выросло производство на предприятиях легкой промышленности, машиностроения, производствах электроники, химической продукции и компьютеров. Столичная продукция демонстрирует конкурентоспособность и востребована во многих регионах России и за рубежом. Растут и отгрузки покупателям.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«С января по ноябрь 2024-го промышленники поставили заказчикам продукции более чем на 10 триллионов рублей, что почти на 10% превышает результаты такого же периода прошлого года», — заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В Москве работают более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудоустроены свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают до 150 новых технологических компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.

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