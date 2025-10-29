Ликсутов: промышленное производство в Москве с начала года выросло более чем на 4%

С января по сентябрь столичные промышленные предприятия увеличили производство на 4,2%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Предприятия увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и запускают новые инвестиционные проекты», — отметил он.

Столичные власти активно поддерживают промышленников, предлагая более 20 мер, в том числе аренду земельного участка для предприятия по цене один рубль в год, преференции для резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» и льготные кредиты.

«Наибольший рост среди отраслей с начала года показали производители одежды, текстиля, электрического оборудования, химических веществ и продуктов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в Москве работают более 4,6 тысячи предприятий. На них заняты свыше 750 тысяч человек.